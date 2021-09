Se billedserie Frode Oldenburg Jørgensen, tidligere Undløse, begyndte at skrive for nogle år siden.Foto: Jørgen Juul

Bog om dødelig askesky har lokalt islæt

Holbæk - 08. september 2021 kl. 15:52 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Flere vulkanudbrud, der sender en stor askesky ind over Europa og det meste af Asien, betyder, at dag bliver til nat og sommer til vinter. Dermed uddør al plantevækst, og mennesker og dyr sulter.

I en ny bog, »Skyen, der dræber«, skrevet af forfatteren Frode Oldenburg Jørgensen, følger man en familie på den opdigtede Kagerupgård mellem Undløse og Knabstrup, der ligesom mange andre familier må forlade deres hjem og rejse til USA på grund af manglen på mad.

At det lige er området omkring Undløse, Kagerup, Søndersted og Sibberup, hvor forfatteren har valgt at lade det meste af handlingen udspille sig, er måske ikke så overraskende.

Vokset op lokalt Frode Oldenburg Jørgensen er således født og opvokset i Undløse, men bor i dag i Esbjerg.

- Fordi jeg kender området omkring Undløse, var det naturligt for mig at bruge det i min nye bog. Mange af navnene på personerne kommer fra virkelige mennesker, der boede her, da jeg var barn og ung. Jeg har bare brugt dem i en anden sammenhæng. Gården, hvor en del af handlingen foregår, kalder jeg Kagerupgård, men i virkeligheden er den Frederikshøj, hvilket nok hurtigt går op for de lokale læsere, fortæller han.

Frode Oldenburg Jørgensen fik ideen til handlingen i sin bog, da han hørte om et stort vulkanudbrud, der fandt sted i år 536 e.Kr.

- Jeg så i det lokale tv herovre, at arkæologer havde fundet en stor boplads uden for Esbjerg. De fortalte, at beboerne dengang havde overlevet en stor naturkatastrofe i form af en stor askesky. Og det fik mig til at tænke på, om noget sådan kunne ske igen. Og svaret er ja, så det ville jeg skrive om, fortæller Frode Oldenburg Jørgensen.

En flittig forfatter »Skyen, der dræber« er hans fjerde bog siden 2018. Hans to første bøger er erindringsbøger.

Den ene handler om opvæksten i Undløse og hele familiens historie, men den anden koncentrerer sig om årene, hvor han som uddannet maskinmester sejlede jorden rundt med Mærsk.

Hans tredje bog, » Kongens vilje, folkets ofre« er en historisk roman, der foregår i årene 1795 til 1870, hvor blandt andet Enevælden blev afskaffet. Så med sin nye bog er Frode Oldenburg Jørgensen gået i en ny retning.

- Det er en anden genre. Her har jeg mulighed for i højere grad at lade fantasien råde, og det er interessant. Når skrivning nu er min passion, er det godt at prøve nogle forskellige genrer af, fortæller Frode Oldenburg Jørgensen.

»Skyen, der dræber« er udgivet på forlaget Trykværket. Bogen er på 143 sider og koster 199 kroner og kan blandt andet købes gennem de lokale boghandlere.