Se billedserie Der blev holdt taler og sunget en sang, skrevet af de kommende beboere ved spadestikket på græsmarken i Knabstrup. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Bofællesskab på vej: En drøm realiseres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bofællesskab på vej: En drøm realiseres

Holbæk - 06. september 2021 kl. 10:30 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

- Det bliver et fantastisk byggeri. Og det er et drømmescenarie at stå i, når man elsker fællesskaber og grøn natur, sagde borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), før hun fredag formiddag tog første spadestik til bofællesskabet Alkes Have, som skal bygges ved Skolevej i Knabstrup.

Både kommende beboere og Knabstrups indbyggere mødte op i stort antal, og stemningen var høj. For det nye byggeri er noget, de sammen har planlagt.

40 almennyttige boliger

Alkes Have skal være et aldersblandet bofællesskab med bæredygtighed som fundament. Det kommer til at rumme 40 almennyttige boliger i form af rækkehuse samt et fælleshus, som Boligselskabet Sjælland skal bygge og administrere.

Holbæk Kommune har givet et tilskud til et grundkapitallån på 5,7 millioner kroner.

Jan Fjordbak, der er formand for Knabstrup Lokalforum kaldte det »en rigtig stor dag« og fortalte, at lokalplanen for området har været klar siden 2010, men at der til Knabstrup-borgernes fortrydelse ikke rigtig skete noget med området.

- Men i december 2018 tog Karen (Karen Schmidt, initiativtager til Alkes Have, red.) kontakt til os, og vi blev begejstrede, men også usikre. Men da lokale borgere, politikere og forvaltningsfolk satte sig sammen, opstod der en særlig form for tillid. Og man kan vel næsten sige, at det er en rekord, at det kunne gå så hurtigt, sagde Jan Fjordbak i sin tale ved spadestikket.

Med på tidens trend

Lars Qvist (S), der er formand for projektudvalget for udvikling af lokalområderne, kunne fortælle, at de borgere, der nu flytter i bofællesskab i Knabstrup, er med på tidens trend.

- Der er en modbevægelse i gang i øjeblikket. Mange mennesker rykker ud i landet til lys og luft i stedet for at bo i storbyen, sagde han og glædede sig over, at Knabstrup nu kan se frem til flere kunder i butikkerne, flere børn i skole og institution samt flere foreningsmedlemmer.