Mælkeproducenter får nu en ny mulighed for at sælge den del af råmælken, som de som andelshavere ikke er forpligtet til at sælge til Arla Foods eller andre. Det sker med etableringen af en mælkebørs på nettet. Foto: Jens Wollesen

Børs vil handle med råmælk

Holbæk - 17. november 2017 kl. 06:10 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny auktionsbaseret mælkebørs, Milk2Market vil bryde med en 100-årig tradition for, hvordan man handler med mælk, skriver dagbladet Nordvestnyt.

Firmaadressen er Bødkervej 5 i Jyderup. Her ligger i forvejen Skandinavisk Service Partner, der har stor erfaring med at sælge brugt og nyt materiel via netauktioner, blandt andet for forsvaret.

Det er en dansk-hollandsk gruppe med tilknytning til landbruget, der med den nye mælkebørs har sat sig for at skabe en effektiv handelsform for råmælk, hvor godkendte sælgere og købere kan handle direkte.

Ønsket er at skabe gennemsigtighed, transparens, i mælkeprisen og et alternativt marked for handel med råmælk. Det skal i første omgang være i Danmark, men tanken er at udvide det til at omfatte hele Europa.

- Vi håber at skabe et nyt marked, hvor vi tilbyder et alternativ for både producenter og købere. Producenterne får en transparent pris, og der er afregning to gange om ugen, mens køberne får adgang til råvarer, fortæller Adam Estrup, der er partner og investor i Milk2Market, der forkortes M2M.

Adam Estrup og hans kone Dorte Fonnesbech-Wulff driver Vesterbygaard ved Jerslev med planteavl, og desuden beskæftiger Adam Estrup sig med virksomhedsrådgivning.

Blandt de øvrige i gruppen bag mælkebørsen er Louise og Gregers Hastrup, Sørninge, der driver Skandinavisk Service Partner i Jyderup. Her er Jens Ravnsbæk Andersen, Holbæk, direktør, og han er også med i gruppen. Andreas Hastrup, der er Gregers Hastrups bror, er land- og skovbruger i Lundby på Sydsjælland, og han er bestyrelsesformand i det nye selskab.

Det hollandske par Erna de Greef og Bart Wagenvoort, der er mælkeproducenter og rådgivere, bor i Fuglebjerg, men har mælkeproduktion i Jylland. De er ligeledes med i initiativgruppen, der også tæller mejerist Lieuwe Rozema, der bor i Holland.

Mejerikoncernen Arla Foods er den store aktør på det skandinaviske marked. Andelshaverne er forpligtet til at afhænde 80 procent af produktionen til Arla. Dermed er der altså 20 procent, som frit kan handles.

I Danmark svarer det årligt til én milliard kg.