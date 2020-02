Artiklen: Børneteater for de mindste

I hjerterummet høres lyden af en rolig puls. Et landskab af hæklede blomster i gyldne, rødlige farver. Her arbejder Katharina og Heidi med rør: lange, søde, frække, forsigtige, tynde, tossede rør - fantastiske forbindelser bliver skabt. Hvem vil ikke gerne høre til her? Det vil børnene!