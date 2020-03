Se billedserie Et fotografi af dronning Margrethe og prins Henrik under et Orø-besøg har 3. klasses-­eleverne på Orø Skole gengivet på deres malerier. Nu bliver det bedste valgt ud og givet til dronningen i anledning af hendes 80-års fødselsdag.Foto: Palle Mogensen

Børnenes maleri er til dronningen

Holbæk - 03. marts 2020

At børn tegner og maler er ikke noget nyt, men eleverne i 3. klasse på Orø Skole, der er en afdeling af Holbæk Byskole, har haft travlt med et helt specielt projekt.

De skal lave et maleri til dronning Margrethe i anledning af hendes 80-års fødselsdag den 16. april.

Mandag lagde eleverne sidste hånd på værket, eller rettere sagt otte af slagsen. Et for hver elev i klassen.

Et enkelt af malerierne skal nu udvælges, pakkes ind og sendes til dronningen.

At der kun skal bruges ét maleri betyder ikke, at skolen efterfølgende kommer til at stå med syv skuffede 3. klasses-elever. For de har alle bidraget til det maleri, som dronningen får.

Otte om hvert maleri Det er Bente Kjær Pedersen, leder af billedafdelingen i Holbæk Kulturskole, som sammen med pædagog Charlotte Hjorth Friis har stået for at guide børnene igennem opgaven.

Og det har hun gjort på den måde, at først skulle alle børnene male en bestemt ting på hver deres maleri.

Så er de rykket en tand til højre og har så malet noget andet på det nye maleri.

Sådan er de fortsat, indtil alle har bidraget til hver af de otte malerier.

- På den måde har alle bidraget til vindermaleriet, fortæller Bente Kjær Pedersen.

Maleriet er en bestilling fra Kommunernes Landsforening, og der var på forhånd udstukket nogle retningslinjer til, hvordan det skal se ud.

Således skal dronningen være på maleriet sammen med et vartegn fra Orø og Holbæk Kommune.

Bente Kjær Pedersen har derfor været i gemmerne og fundet et fotografi fra dengang Dronning Margrethe besøgte Orø sammen med prins Henrik.

De sidder på stenen, der befinder sig på Orøs højeste punkt, Stensbjerg.

Børnene har så skullet gengive fotografiet på deres malerier, hvor der også er blevet plads til Orø Stenen og Orø Korset.

98 malerier til dronningen Maleriet fra 3. klasse på Orø Skole bliver ikke det eneste maleri, som dronningen modtager på sin 80-års fødselsdag.

Faktisk har alle landets 98 kommuner besluttet, at hun skal have et maleri fra hver af dem.

Og vel at mærke malerier, der alle er lavet af 3. klasses elever.

Dronningen vil modtage alle malerierne ved en ceremoni den 15. april.

Og alle 3. klasserne, der har bidraget med et maleri, har sendt to repræsentanter fra klassen til at overvære ceremonien og se på alle malerierne sammen med dronningen.

Fra Orø Skoles 3. klasse kommer Reika Leunbach Tjørnudal og Anton Gadegaard Andersen.

- Det bliver sjovt at sige goddag til dronningen, og så kommer jeg i fjernsynet, lyder det fra sidstnævnte.