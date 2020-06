Børnenes legeland venter på retningslinjer

Der har alt for længe været rungende stille i Holbæk Legeland på Rebslagervej under coronakrisen. Nu kan legelande åbne som led i genåbningens fase tre, men før glade børn lukkes ind, vil Sandra Williams se Sundhedsstyrelsens retningslinjer og kende kravene.

Det kom bag på hende, at legelande kan åbne nu. Beskeden har hidtil været, at det blev til august.

- Jeg har hele tiden tænkt, at med åbningen efter sommerferien sammen med skolerne ville restriktionerne nok ikke være så skrappe. Jeg har ikke anskaffet spritdispensere og er ikke klar til her og nu at åbne. Jeg skal være sikker på, at jeg kan overholde alle påbud, understreger Sandra Williams.