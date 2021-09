Se billedserie Borgermøde om Holbæk Kommunes budget. Foto: Per Christensen

Børnene og kommunens stramme økonomi

Holbæk - 02. september 2021 kl. 23:54 Af Agner Ahm

Det er noget sjovere at diskutere, hvad man skal bruge et lille overskud til, end at diskutere besparelser, konstaterede Emrah Tuncer (R) på torsdagens borgermøde i Rotationen i Holbæk.

I sin indledning bemærkede borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) også, at Holbæk Kommunes økonomi er forbedret.

- Holbæk begynder at ligne andre kommuner, sagde hun.

Men træerne vokser ikke ind i himlen - der er langt fra penge til at opfylde alle ønsker . Det stod også ganske klart på mødet.

For efter en længere snak om ældre- og socialområderne tabte Mørkøvs lokalforumformand Ellen Lundsgaard tålmodigheden:

- Kan vi ikke også tale om børnene? Der er mange børn og unge, som har det rigtig skidt - ensomme børn uden netværk, sagde hun.

Det var der sådan set forståelse for i politikerpanelet. Karen Thestrup Clausen (EL) pegede på, at man kan gå for langt med inklusion. Nogle børn ville have det bedre på en specialskole sammen med ligesindede, mente hun.

Og borgmesteren trak det store perspektiv op:

- I hele landet har man set meget på symptomer og ikke beskæftiget sig nok med årsager. Og det er ikke børnene, som er blevet mindre robuste - vi stiller flere og flere krav til dem, sagde hun og tilføjede, at det er en af grundene til, at S går ind i budgetforhandlingerne med et ønske om en opgradering af sfo'erne.

Emrah Tuncer (R) kunne også se ideen i en tidlig indsats:

- Hvis storebror har problemer, har lillebror det nok også, bemærkede han.

Ordblinde Anette Rudbeck fra Ordblindeforeningen efterlyste bedre tilbud til ordblinde børn. For de halter - eller i hvert fald er meget forskellige fra skole til skole. Og en repræsentant for forældrene til børn i Dagtilbud Holbæk by pegede på, at politikerne har fokus på ældre, socialområdet og skolerne - men hvad med børnepasningen?

Nogen håndfaste løfter fik de to dog ikke.

Noget udpræget konkret svar var der heller ikke, da Per Fynboe, Lokalforum Holbæk, spurgte til nye cykelruter i Holbæk by.

- Debatten har vist, hvor vi er. Vi behøver ikke længere tale om besparelser. Men ønskerne er rigtig, rigtig mange, så nu handler det om at prioritere, lød borgmesterens opsamling på debatten.