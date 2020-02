Se billedserie Trine Stampe fortæller at børnemøderne afholdes klassevis og at man sidder i rundkreds. - Her har alle ret til at fremkomme med deres mening og eleverne lærer at acceptere, at ikke alle mener det samme som en selv, siger hun. Fotos: Elisa Hauerbach

Børnemøderne gør et elevråd overflødigt

Holbæk - 11. februar 2020

På Bregninge-Bjergsted Friskoles børnemøder behandles også de emner, et elevråd ville formodes at tage op, samtidig med at alle i klassen får kendskab til at navigere i (og med) de demokratiske processer.

- Elevråd er skam tilladt og har også været forsøgt her på skolen flere gange, men vi oplever helt ærligt at vores børnemøder opvejer elevrådets arbejde. De emner et elevråd typisk ville have fokus på, bliver nemlig allerede behandlet på børnemøderne, hvor børnene selv styrer processen og ansvaret for at få sagt det, hvis noget presser sig på - både som enkelte individer, men især med henblik på helheden, fortæller skoleleder Trine Stampe, da avisen besøger skolen en formiddag i januar.

Rundkreds med plads til meninger

Børnemøderne afholdes klassevis, med en elev som ordstyrer. Læreren hjælper diskret med at være referent, holde ro og orden, og eventuelt komme med opklarende spørgsmål, så vedkommende fungerer som en slags coach, når det er nødvendigt. På mødet, der afholdes hver uge, sidder elever og lærer i rundkreds - og alle elever har ret til at markere at de har en mening om punkterne på dagsordenen. Punkterne varierer i antal og indhold. Det kan blandt andet være forholdene på toiletterne, omgangstonen i skolegården og lignende. Det er børnene selv, der vælger punkterne til dagsordenen, og ansvaret for at problematikkerne bringes videre til bestyrelse, lærerværelse eller skoleleder, kommer også til at ligge hos eleverne efter en beslutningsproces om, hvem der har ansvaret for at det sker.

Lærertavshed er guld værd

På børnemøderne er lærerens tavshed guld værd.

- I de små klasser er det klart at man ikke bare kan være usynlig, men man kan være helt neutral og eksempelvis kun spørge ind til, hvad man skal skrive i referatet, om det der kunne gøres ved problemet. Vi anvender anerkendede sprogbrug og selv om det kan være fristende at bryde ind, er det forbudt for læreren at blande sig i mødets indhold. Eleverne skal lære hvad det vil sige at komme til enighed og høre på andres argumenter, også selvom de ikke harmonere med deres egne. De demokratiske processer er vigtige at holde fokus på - og en gave til børnene, forklarer skoleledere.

Eleverne fra 6. klasse og op, er helt selvstyrende på deres møder. Skolelederen forklarer at det er en fornøjelse at være »fluen på væggen« der, og se at eleverne tager ejerskab på deres møder.

30 år med børnemøder

Børnemøderne har været afholdt på Bregninge-Bjergsted Friskole siden 2011, altså lige siden Trine Stampe blev leder af friskolen.

- Jeg har holdt børnemøder siden jeg blev uddannet lærer for 30 år siden. Møderne er utroligt givende for klasserne og dermed for skolen. Det er derfor at et elevråd bliver overflødigt, for der gøres hele tiden noget aktivt ved de problematikker, der pointeres fra eleverne, tilføjer Trine Stampe og pointerer samtidig, at et emne som mobning ikke er et punkt der sættes på dagsordenen til et børnemøde. Det er et læreransvar at tage fat på og få løst - det er ikke til diskussion.

- Vi tolererer ikke mobning, og er der noget vi er stolte af, så er det at vores elever er meget sociale og hensynstagende. Her er plads til alle elever, uanset hvilke udfordringer man har og hvilke meninger man har, slutter hun.