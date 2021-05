Børnelæge får endnu en donation

100.000 kroner. Det er, hvad børnelæge Jens-Christian Holm, der er leder af Dr Holm gruppen og forskningsansvarlig overlæge i pædiatri (børnesygdomme) på Holbæk Sygehus, har modtaget til støtte til sit arbejde med at bekæmpe overvægt blandt børn og unge i Holbæk Kommune.

Jens-Christian Holm har stået i spidsen for at udvikle en effektiv behandling af svær overvægt hos børn og unge. Behandlingsmetoden, som har fået tilnavnet Holbæk-modellen, har allerede hjulpet mange med markante og varige vægttab og benyttes også i kommuner over hele landet og på andre hospitaler i ind- og udland.