Børnehavens første 25 år

Holbæk - 28. januar 2018

Den 1. februar kan Børnehaven Tuse Næs fejre de første 25 år. Pædagogmedhjælper Connie Jørgensen har været med hele vejen.

Udefra ligner bygningen på Udbyvej 12 et ganske almindeligt parcelhus med en gigantisk have med legeredskaber og hyggekroge. Inden døre hersker der en hjemlig atmosfære med en gammeldags opslagstavle, vinterovertøj på rad og række, legetøj og bøger i reolerne og et åbent samtalekøkken.

Der er i dag to børnehaver på Tuse Næs: en kommunal og så Børnehaven Tuse Næs, der er en såkaldt puljebørnehave. Der er fire ansatte, en normering på 25 børn og en aktiv og engageret forældrebestyrelse.

Da børnehavsens første leder, Yvonne Thygesen, gik på pension sidste år, stoppede en anden pædagog, Dorte Knudsen, som havde været med fra starten, også.

- Vi oplevede en udskiftning i personalet på 50 procent, og en af mine opgaver har været at få det koordineret med respekt for både traditionerne og det nye, der er kommet til, fortæller den nuværende leder, Mette Kring, som tiltrådte i februar måned sidste år.

Om hvorfor hun har valgt at lægge størsteparten af sit arbejdsliv i Børnehaven Tuse Næs, siger Connie Jørgensen:

- Jeg kan ganske enkelt godt lide at være sammen med børnene. En god dag på arbejde er en dag, hvor alle børnene er glade, og alting kører stille og roligt derudaf, så er jeg også glad. Vi har en god dialog med forældrene, og der er ingen problemer, som når at vokse sig store, fordi vi taler sammen hver dag. Vi har også masser af humor og ironi med børnene i hverdagen og har tid til at tale med dem om de emner, der dukker op. For eksempel sad vi forleden og spiste madpakker oppe i hallen. Så var der en, der spurgte »Hvad er det at slagte?«. Det lukkede op for en længere samtale, som førte videre til andre emner som jagt og krig.

- Det er et rigtigt godt eksempel på, at her er tid og ro til at fange sådan et spørgsmål og følge en vigtig samtale til dørs, supplerer Mette Kring.

I forbindelse med børnehavens 25 års fødselsdag og Connie Jørgensens 25 års jubilæum holder børnehaven Åbent Hus den 1. februar mellem klokken 14 og 17.