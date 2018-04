Børnehave og boldklub boltrer sig sammen

Det er Stine Ravn Nielsen, som har fået idéen med at bringe dagtilbuddet og boldklubben sammen. Hun fortæller, at målet med samarbejdet blandt andet er at vist børnene fodbold i en tidlig alder, men også at få flere til at spille fodbold.

- Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi samarbejder i byen. Det er en lille by, så vi skal stå sammen og vise, at vi godt kan. Så det handler også om at skabe et sammenhold, forklarer Stine Ravn Nielsen, som også godt kunne tænke sig, at skolen var involveret, således at de ældste elever er med til at træne børnehavebørnene.