Ved at holde daginstitutionens stuer og børn adskilt blev det kun nødvendigt at sende én stue med 20 børn hjem i stedet for 160 børn, efter en pædagog blev testet positiv for covid-19.

Børnehave har lukket en stue på grund af covid-19

Forældrene fik mandag besked om, at stuen blev lukket en uge. Imens kan børnene holdes i isolation i syv dage for at se, om de udvikler symptomer. Gør de det, må de først komme tilbage efter to negative test.

Andre forældre har valgt straks at lade deres børn teste.

- Jeg forventer, at børnene er tilbage på mandag - hvis medarbejderne også er nået at blive testet og har fået negative svar. Vi må tage højde for ventetider, bemærker Lars Peter Jensen.