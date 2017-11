Børneforsker og forfatter Per Schultz Jørgensen kommer til Jyderup, hvor man kan opleve ham i Skarridsøsalen, torsdag den 23. november. PR-foto

Børneforsker taler om nutidens børn

Holbæk - 20. november 2017

Per Schultz Jørgensen kommer til Jyderup og fortæller om sin nye bog, »Robuste børn«, - og om hvordan man kan udruste sine børn til at blive gode samfundsborgere.

I bogens indledning skriver han, at det at være robust handler om at kunne holde ud og holde fast, på trods af vanskeligheder.

Perspektivet i bogen er, at børn skal inddrages og udfordres, således at de får livsmod, kan tage ansvar og være vedholdende. Børn skal tilegne sig en tro på, at de er noget - ikke kun at de kan noget.

Per Schultz Jørgensen er en af landets mest respekterede børnelivsforskere. Han har forsket inden for familieliv og børnepsykologi en lang årrække. Han har i årtier hjulpet forældre, pædagoger og politikere til bedre forståelse af børns trivsel og velfærd.

Han var i 1990-erne formand for Børnerådet og i 2015 modtog han UNICEF-prisen for sit mangeårige arbejde. Han er også forfatter til en lang række bøger og artikler om børn og om, hvordan de rustes til at blive gode samfundsborgere.

Han interesserer sig blandt andet for, hvordan nye familiemønstre har vundet frem i samfundet, primært grundet forældres arbejde og mulighederne for børns pasning i daginstitutionerne, men også opløsningen af familier, som er mere almindeligt nu, end tidligere.

Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere emnet.

Arrangementet foregår torsdag den 23. november klokken 19.30 i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, Jyderup. Arrangører er Kulturgruppen og Biblioteket. Billetter kan købes på biblioteket og ved indgangen.