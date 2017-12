Børneafdeling fik ny elektronik

Det er Sarah Rasmussen, medarbejder i Elgiganten i Holbæk, der har taget initiativet. Hun søgte den fond, som butikskædens moderselskab har oprettet, om støtte til at give børnene på børneafdelingen lidt ekstra at glæde sig over i julen. Og ansøgningen blev imødekommet.

- Det er hårdt for de børn, der er indlagt, og ikke kan komme hjem i julen. Vi ville derfor gerne være med til at skabe lidt glæde til dem, der skal blive på afdelingen julen over. Men også for de børn, der er sengeliggende og ikke har mulighed for at komme ud af sengen, bemærker Sarah Rasmussen om baggrunden for at donere blandt andet controllere til PlayStation og dvd-afspillere.