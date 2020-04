Susanne Utoft (i midten), som her ses ved et tidligere møde, har sammen med resten af børne- og skoleudvalget besluttet at udskyde tre planlagte dialogmøder i foråret. Foto: Per Christensen

Børne- og skoleudvalg udskyder møder

- I udvalget glæder vi os til dialogmøderne, men vi er enige om, at vi ikke ønsker at presse bestyrelserne. Pt. er de også udfordret af, at de ikke kan mødes. Og i respekt for, at de skal have ro, når de skal have det hele op at stå igen, vælger vi at trække os. Vi ønsker at give dem arbejdsro, og derfor har vi besluttet at udskyde møderne, siger Susanne Utoft (S), som er formand for udvalget for børn og skole.