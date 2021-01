Julie Becher, chef for Læring og trivsel i Holbæk Kommune, har fået nyt job.

Børne-chef forlader kommunen efter 14 år

Holbæk - 28. januar 2021 kl. 16:38

I 2006 blev Julie Becher ansat i Holbæk Kommune, og hun har været her lige siden.

Men nu er det slut, for Julie Becher, der i dag af chef for Læring og trivsel i Holbæk Kommune, har fået nyt job.

1. marts starter hun i Frederikssund Kommune, hvor hun skal være direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur.

- Jeg har været i Holbæk Kommune i 14 år, og jeg har fået lov til så mange ting undervejs. Men nu skal jeg prøve noget andet. Og her er en stilling, hvor der både er noget af det, jeg kender fra min nuværendes stilling, og så er der noget nyt i porteføljen med hele kultur- og fritidsområdet. Og det glæder jeg mig til at prøve kræfter med, siger Julie Becher, der understreger, at hun har været og stadig er meget glad for at være i Holbæk Kommune.

- Men nu var muligheden der, siger den kommende direktør, der tidligere blandt andet har været ansat i Miljøstyrelsen og i det daværende Vestsjællands Amt.

Et kritisk tidspunkt Skoleområdet, som i Holbæk Kommune hører under Læring og trivsel, står over for nogle store ændringer og opgaver i den kommende tid.

For skolestrukturen skal ændres. Og så er kommunen for eksempel også valgt ud til at være en del af det såkaldte frihedsforsøg, hvor folkeskolerne slippes fri fra så meget regulering som overhovedet muligt mod at levere bedre resultater for borgerne.

Med disse ting in mente virker det måske ikke som det mest optimale tidspunkt, at Julie Becher forlader sit job og kommunen.

Til det siger hun selv:

- Ja, det er et kritisk tidspunkt. Og der er stadig også corona, som vi også går og bakser med i hverdagen. Men dels har vi en stærk ledergruppe, der har en masse erfaring og har været her i mange år. Og dels har vi en direktør, der er rigtig tæt på opgaverne. Hun har været her i over et år, og hun kender sin organisation godt, siger Julie Becher og fortsætter:

- Så jeg tænker, at når nu det skal være, ja, det er et kritisk tidspunkt, men det er jo altid et skidt tidspunkt. For der er altid opgaver, fortæller Julie Becher, hvis ansættelse blev bekræftet på et byrådsmøde i Frederikssund Kommune onsdag aften.

Direktør overtager opgaver Der vil ikke blive konstitueret en chef for Læring og trivsel i Holbæk Kommune, når Julie Becher stopper i slutningen af februar.

I stedet vil Lene Magnussen, der er direktør i Holbæk Kommune og blandt andet har ansvaret for børneområdet, varetage opgaverne, indtil Julie Bechers efterfølger er ansat.

Hvis alt går vel, vil en ny chef begynde i jobbet den 1. juni, oplyser Lene Magnussen.