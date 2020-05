Børne-bygninger sættes under lup

Holbæk by har inden for en længere periode haft vokseværk, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Ifølge Holbæk Kommune forventes befolkningstallet i Holbæk by at stige med op mod 15 procent over de næste 10 år.

Da væksten formentlig også vil gælde antallet af børn, vil det få betydning for dagtilbuddene og skolerne i Holbæk by. Og derfor er det nødvendigt at se lidt nærmere på, hvor og hvordan der kan gøres plads til alle småbørnene og skoleeleverne i distriktet, hvis det i fremtiden bliver nødvendigt.