Fredag formiddag rykkede Vestsjællands Brandvæsen ud til en brand i et nisselandskab. Nogle børn sørgede for at hælde vand på ilden og tilkalde hjælp fra en nabo.

Børn slukkede brand i nisselandskab

Klokken 11.33 kom meldingen om brand via 112, og ifølge Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, var der gået ild i et nisselandskab. Han kunne ved middagstid ikke oplyse den nærmere årsag til brandens opståen.

Der var to børn hjemme i lejligheden, og ifølge politiet sørgede de for at pøse vand på ilden og samtidig tilkalde hjælp fra en nabo, som også hjælp til med at slukke branden.