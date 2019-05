Børn kan først orientere sig i trafikken, når de føler sig trygge på cyklen, kan række hånden til siden og sætte en fod på jorden.Foto: Mikkel Østergaard Foto: Mikkel Østergaard

Send til din ven. X Artiklen: Børn skal gøres cykelsikre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn skal gøres cykelsikre

Holbæk - 11. maj 2019 kl. 07:00 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvornår skal man gå i gang?

Hvordan?

Der er masser af råd at hente her i maj, når det gælder cykeltræning til børn.

Cyklistforbundet er i gang med en kampagne, og Holbæk er med.

Børnehaver fra i alt 72 kommuner deltager. Blandt dem 22 kommuner, der samarbejder med Cyklistforbundet om at bruge kampagnen til at styrke børns cykling. Holbæk er en af de 22 samarbejdskommuner. 12.374 børn fra børnehaver over hele landet.

- At blive cykelsikker er første skridt på vejen til at blive trafiksikker børnecyklist, fastslår forbundets direktør, Klaus Bondam.

Cyklistforbundet tilbyder forældre en gratis guide til at lege cykellege og hjælpe deres barn til at blive sikker på cyklen.

Børn kan først orientere sig i trafikken, når de føler sig trygge på cyklen og kan række hånden til siden og sætte en fod på jorden.

2-4-6 år...?

Hvornår kan man begynde at cykeltræne med sit barn - 2-4-6 år?

Cyklistforbundet er ikke i tvivl: Allerede fra to års alderen kan man gå i gang med cykellege og give sit barn gode og trygge oplevelser med cyklen. Først senere skal det handle om at lære barnet alt det andet, som det skal kunne for at blive klar til at bevæge sig ud i trafikken.

- At være en god børnecyklist handler om meget mere end at lære færdselsregler. Det handler først og fremmest om at blive tryg på en cykel og turde løfte en hånd fra styret, kigge sig over skulderen eller bremse og sætte den ene fod på jorden.

Cykelleg

Cykelleg er en let og sjov måde at få mere cykling ind i hverdagen og træne balance, afstands- og fartbedømmelse og forskellige manøvrer på cyklen - uden at opdage det, fordi børnene leger og har det sjovt.

- Børn har først overskud til at orientere sig mod andre trafikanter og trafikken som sådan, når de færdigheder sidder på rygraden. Det kræver øvelse, også efter at mor og far har sluppet kosteskaftet, siger Klaus Bondam.