Børn skal genafhøres i to år gammel voldssag mod deres forældre

Mere end to år efter de første afhøringer af to piger, hvis forældre er tiltalt for vold med karakter af mishandling, har retten bestemt, at børnene skal afhøres igen. Det sker kort før starten på retssagen, fordi nye oplysninger måske kan få betydning for sagens udfald.

Holbæk - 07. oktober 2021 kl. 17:35 Af Morten D. Christensen

Blot en uge før starten - eller rettere genstarten - på en retssag i Holbæk, hvor et forældrepar på 35 og 37 år er tiltalt for gennem mere end fem år at have udsat deres fire mindreårige børn for spark og slag med blandt andet metalstøvsugerør og grillspyd, har Retten i Holbæk afgjort, at parrets to ældste piger skal igennem en ny videoafhøring.

Det sker mere end to år efter, at pigerne, der i dag er 13 og 14 år, over et par omgange blev videoafhørt i sommeren og sensommeren 2019. Da de første videoafhøringer blev foretaget i juli 2019 var døtrene 10 og 11 år, og det var en anmeldelse fra deres skole og Holbæk Kommune om mulig vold i hjemmet, der dengang førte til afhøringerne.

Det var også på baggrund af pigernes forklaring og retmedicinske erklæringer om skader på børnenes kroppe, at anklagemyndigheden i første omgang fik varetægtsfængslet forældrene og dernæst rejste tiltale mod den i dag 35-årige mor og 37-årige far.

Ifølge anklageskriftet i sagen skal de to adskillige gange fra 2014 og frem til juni 2019 i forening have blandt andet sparket, slået og taget kvælertag på ikke blot døtrene, men også de to sønner, der ved forældrenes anholdelse var fem og syv år gamle. Det skal være sket både i Afghanistan, hvor familien stammer fra, og på forskellige adresser i Danmark.

På grund af tidsspændet på fem er forældrene tiltalt efter en bestemmelse i straffeloven om vold med karakter af mishandling, ligesom børnene skal være blevet truet med at få brændt deres hænder på komfuret og blive slået ihjel.

Både moren og faren nægter sig skyldige.

Nye oplysninger i sagen Når sagen endnu ikke er afsluttet her to år efter anmeldelsen skyldes det primært, at der har været en tvist om, hvor vidt de to døtre kunne pålægges vidnepligt mod moren og faren, når forældrene kan risikere udvisning, hvis de findes skyldige. Det vil også kunne ramme børnene, har argumentet lydt fra børnenes bistandsadvokat og forsvarerne.

Spørgsmålet har været hele vejen i Højesteret, der i maj i år afgjorde, at det er ok at pålægge døtrene pligt til at vidne i sagen mod forældrene. Dermed var vejen banet for afspilning af videoafhøringerne.

Mens Højesteret har tygget på sagen er forældrenes forsvarere kommet i besiddelse af nogle videoklip, hvor den ene af døtrene lægger afstand til sin egen oprindelige forklaring. Det er den tiltalte far selv, der har optaget videoerne under et overvåget samvær med datteren.

Kan have betydning De to forsvarere, Jens Bruhn-Petersen og Niels Henrik Claus Christensen, argumenterede ved et forberedende retsmøde torsdag for, at det kan være så afgørende nye oplysninger, at det kan have betydning for sagens udfald og dermed kræver en supplerende videoafhøring af pigerne, som så vil indgå i retssagen som beviser sammen med de oprindelige afhøringer.

Omvendt mente senioranklager Louise Hansen ikke, at bevisværdien af videoen optaget af den tiltalte far er stor nok til, at en genafhøring skulle være nødvendig. Desuden var hun uenig med forsvarernes synspunkt om, at børnenes vidneudsagn er de afgørende beviser i sagen.

Men i sidste ende nåede dommer Lise Krüger Andersen frem til, at det ikke på forhånd kan udelukkes, at en genafhøring af pigerne samt et vidne kan have bevismæssig værdi, og dermed tillod hun genafhøring.

Den egentlige sag genoptages torsdag i næste uge med afhøring af forældrene i retten, og der ventes dom i første halvdel af november. Retten i Holbæk har afsat fire dage til at behandle sagen.

