Børn »plukkede« gaveønsker: - Alle børn fortjener at få en julegave

Holbæk - 21. november 2020 kl. 14:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

- Det skal være en dukke, lød det fra to-årige Emilie, da hun havde valgt et af de røde julehjerter fra det fine juletræ i Gendarmergården i Holbæk.

Og dukken skal være en gave til en anden pige på to år, som netop ønsker sig sådan én i julegave. I øvrigt ligesom Emilie selv.

Dukke-ønsket stod skrevet på det laminerede julehjerte, der sammen med 99 andre julehjerter hang på det grønne grantræ i løbet af fire timer i lørdags.

Det er Mødrehjælpen i Holbæk med butik i Gendarmergården, der for fjerde år i træk omdannede juletræet til et ønsketræ.

Børn mellem 0 og 14 år i udsatte familier har på forhånd kunnet give juleønsker til Mødrehjælpen, og i lørdags kunne alle med lyst til at hjælpe andre, så »plukke« et eller flere af ønskehjerterne og dermed sige ja til at opfylde ønsket.

Og Emilie, der mødtes med kusine Mira og fætter Jack ved juletræet, var sikker på, at en anden to-årig pige ville blive glad for en dukke.

- Vi havde talt om det derhjemme, at der måske var nogen, der ønskede sig en dukke, og det ville vi gerne opfylde, forklarede Emilies mor, Michala Davidsen.

Det er blevet en tradition i familien, at man lægger vejen forbi ønsketræet for at opfylde andre børns juleønsker.

- Jeg synes, det er en rigtig god måde at hjælpe andre mennesker på. Alle børn fortjener at få en julegave. Og det er også en fin måde at vise sit eget barn, at man kan hjælpe andre også ved små handlinger, sagde Michala Davidsen.

Mødrehjælpen kunne med hjælp fra forskellige sponsorer også give en gave og lidt lækkerier til de børn og deres familier, som lørdag kom forbi for tage et ønske med hjem og senere aflevere gaven hos Mødrehjælpen, som formidler den videre til modtageren.

Lokalformand Dorte Lynge er glad for opbakningen, og hun er også glad for, at det i et corona-år, hvor Mødrehjælpen har måttet aflyse mange aktiviteter, er lykkedes at holde fast i traditionen med ønsketræet i Gendarmergården.