Forældre med børn i SFO på Holbæk Kommunes folkeskoler kan nu søge om orlov for deres børn under coronakrisen. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Børn i SFO kan også få orlov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn i SFO kan også få orlov

Holbæk - 07. maj 2020 kl. 11:40 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pas dit barn hjemme. Spar betalingen på pladsen, som der er garanti for, at I kan vende tilbage til, når der er brug for den.

Sådan lyder tilbuddet til de forældre, som har børn i skolefritidsordningerne (SFO) på Holbæk Kommunes folkeskoler.

I går besluttede udvalget for børn og skole nemlig, at forældre kan søge om orlov for deres børn i SFO ved de kommunale skoler. Ændringen sker med tilbagevirkende kraft fra den 23. april 2020.

Og dermed har forældre med skolebørn altså fået samme muligheder som de forældre med børn i de kommunale dagtilbud, hvor det også er blevet besluttet at indføre en orlovsordning under coronakrisen.

Ifølge Susanne Utoft (S), som er formand for udvalget for børn og skole, giver det god mening også at tilbyde orlov til SFO-børnene, da det har vist sig, at ekstraordinært mange forældre allerede har meldt deres børn ud under krisen.

- Vi oplever, at næsten fire gange så mange forældre sammenlignet med tidligere har valgt at melde deres børn ud af SFO. Og vi er i udvalget bekymrede for, om de kommer igen i det kommende skoleår. For der er rigtig mange børn, som faktisk har godt af et godt pædagogisk tilbud efter skole, siger Susanne Utoft og fortsætter:

- Det handler også om de bæredygtige lokale tilbud. For hvis udmeldingen bliver permanent, fordi de i stedet finder andre løsninger, så kan det eksempelvis i de små SFO'er være svært at have en bæredygtig SFO. Så det handler også om, at vi gerne vil bibeholde de gode tilbud. Og her kan orlovsordningen været et godt alternativ til en egentlig udmelding.

Rammer for orlov Administrationen har fastsat nogle rammer for orlovsordningen, som gælder frem til den 23. april.

For eksempel skal barnets orlovsperiode som minimum udgøre en sammenhængende periode på 14 dage og kan iværksættes med en dags varsel. Man kan tilmelde sig orlovsordningen over flere gange og i flere perioder, så længe de placeres og afholdes i perioden fra den 23. april til og med den 30. juni, og under forudsætning af, at tilmeldingsfristen den 15. maj overholdes.

Tilmeldingsfristen til orlov med tilbagevirkende kraft i perioden fra den 23. april til og med den 7. maj er den 10. maj. En godkendelse af orlov med tilbagevirkende kraft forudsætter, at barnet ikke har anvendt SFO'en i den pågældende periode.

Når orlovsperioden udløber, indtræder barnet automatisk på sin plads i SFO'en, medmindre forældrene har udmeldt barnet i forlængelse af periodens udløb.