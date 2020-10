Se billedserie Miniarkæologer på jagt efter herreløst godsr. Molly og Alba Møller Herum besøgte Holbæk Museums arkælogoske laboratorium og fandt gamle mønter. Foto: Per Christensen

Børn bippede og fandt Eriks mønter

Holbæk - 16. oktober 2020 kl. 09:15 Af Margit Pedersen

- Prøv her, der kom en lille biplyd, lød det fra en femårig skattejæger med et godt greb om metaldektoren. Molly Møller Herum og hendes storesøster Alba var på jagt efter herreløst gods og fandt Eriks gamle mønter.

Faktisk fandt de to forskellige Erik'ers mønter. Nok fordi Erik Menved og Erik af Pommern har gået rundt og delt mønter ud, som folk så har tabt, lød det fra Molly Møller Herum.

Ja, men ikke på første sal på Holbæk Museum, konstaterede storesøsteren.

Ganske rigtigt. Mønterne er danefæ - herreløst gods - fundet på Ahlgade i forbindelse med byggerier, og de to piger på fem og otte år var taget på Holbæk Museum til sjov i efterårsferien sammen med deres far Frank Møller Herum, Holbæk.

Også Rose Vinter Schøt fra Østerbro holder efterårsferie. og var med sin faster Tina Andersen og farfar Sten Andersen på museet.

Fundene var en pilespids i bronze og noget flint, mens jagten på en synål virkede uoverskuelig.

De små arkæologer havde fundet vej til Holbæk Museums arkæologiske laboratorum for børn og voksne.

Her kan man grave i tre forskellige tidsaldre fra stenalderen i Åmosen over Jernalderen i Svinninge til middelalderens Holbæk. Og i arkæologens teltkontor kan man finde data om fundene.

Det er lidt sjovere end bare kigge på fund i montre, var Molly og Alba Møller Herum enige om.

Museets efterårsferie skulle have budt på kartoffelmarcipan, men det satte coronavirus en stopper for. I stedet kunne børn - og voksne - lære at lave en sejlbåd af avispapir - endda en sødygtig båd til nogle af årstidens vandpytter.