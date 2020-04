Danskerne har under Corona-epidemien stor lyst til at »sige det med blomster«. Foto Elisa Hauerbach.

Blomstertravlhed under Corona-krisen

- Vi har simpelthen så travlt og får op imod fire gange så mange bestillinger på hverdage, som vi plejer. Vi leverer på et stort geografisk område og kører hver dag buketter ud, til langt ud på aftenen. I går måtte vi holde op med at køre klokken 21.30, da det blev mørkt, for der var mange buketter til beboere, der sidder isoleret i deres sommerhuse, og vi ville ikke gøre dem urolige, ved at komme og ringe på deres døre så sent, fortæller Joan Yderskov, der er indehaver af begge »Blomstersmede«.