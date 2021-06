Se billedserie Benny Jørgensen ses her yderst til højre, sammen med »leverandørerne« af blomsterkummerne, Bjarne Jørgensen, (nr. 2 fra højre) Dennis Holst og Niels Jørgen Nielsen fra Drift og vedligehold i Holbæk Kommune. Foto: Henrik Testholm.

Blomster og bænke til fællesskabet

Holbæk - 28. juni 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Det er ikke kun de mange blomsterkummer, som borgerne i Svinninge kan glæde sig over i forbindelse med Blomsterfestivalen.

Der kommer også bænke op flere steder, så man kan sætte sig og tage et hvil, komme hinanden ved og nyde synet af de mange, smukke blomsterkummer i byen.

Erhvervsforeningen, med Benny Jørgensen i spidsen, har besluttet at bruge en del ekstra penge (faktisk 35-40.000 kroner) på at gøre Svinninge ekstra hyggelig og indbydende i sommermånederne.

- Vi har fået en del af blomsterkummerne af kommunen og skal selv afholde udgiften til at få dem passet. Vi har så valgt at købe en del ekstra blomsterkummer og seks bænke, så vi gør mere ud af at forskønne byen i år, til glæde for alle generationer. Nu får borgerne mulighed for at komme hinanden ved på en anden måde, når vi ikke kan afholde de »sociale« arrangementer som Torvedag med mere, som vi plejer, fortæller Benny Jørgensen.

Lokalforum har også bidraget til fællesskabsfølelsen og den gode bystemning med et antal bord/bænkesæt, der er opsat til fri afbenyttelse.

Benny har været formand for erhvervsforeningen i mange år, med et par års pause, men trådte til igen for nogle år siden, da foreningen var i fare for at blive opløst.

- Jeg synes, det er vigtigt at stå sammen og skabe aktiviteter for borgerne, der også støtter op omkring erhvervslivet. Jeg kan godt lide tanken om, at en fælles indsats kan komme andre til gavn. Det er også derfor jeg er med i Lions, hvor vi forbinder det gode sociale sammenhold med velgørende formål. Det er vigtigt at løfte i flok og medtænke alle generationer, også i Svinninge, fortæller Benny Jørgensen.

Det er den lokale ildsjæl, Bent Mortensen - kendt som »Morten« - der vedligeholder blomsterkummerne i Svinninge. Han er rundt med »vandkanden« et par gange om ugen og bruger hver gang seks hundrede liter vand til opgaven.

- Jeg henter vandet hos Odsherreds Bilcenter, for jeg kan ikke have så meget vand med selv, når der skal vandes 22 kummer. Hver vandingsrunde tager to timer, fortæller »Morten«, som giver salæret for at udføre arbejdet med pasning af blomsterkummerne videre til den lokale spejderforening.

- Jeg har støttet spejderne i mange år, faktisk lige siden at min datter, der nu er 49 år og formand for spejderne, som syv-otteårig selv startede med at gå til spejder, siger han.