Se billedserie To generationer og en hund i aktivitetladen hos Kolo9 på Holbæk Landevej i Ugerløse. Fra 1. april overlader Ulla Bøttern roret til sin søn, Rune Backs. Foto: Morten D. Christensen

Blødt generationsskifte på Kolo9

Holbæk - 08. marts 2018

Efter 11 år som leder og i alt 19 år som en central del af aflastningstilbuddet Kolo9 i Ugerløse, har Ulla Bøttern besluttet sig for pr. 1. april at slippe rorpinden.

Beslutningen har været undervejs gennem flere år, og blev taget endeligt sidste sommer.

Her meddelte Ulla Bøttern bestyrelsen i det fondsdrevne tilbud for børn og unge med blandt andet autisme og ADHD, at hun gerne vil slippe lederrollen her i 2018, hvor hun fylder 70 år.

Det har ligget i kortene, at hendes søn, 45-årige Rune Backs, skulle tage over, og generationsskiftet bliver altså formelt ført ud i livet om godt tre uger.

- Vi har forberedt det over årene. Man hører en masse advarsler om, hvor svært sådan et generationsskifte kan være, men jeg synes, det er gået let for os, siger Ulla Bøttern til avisen.

Rune Backs er enig, og han er da på ingen måde uvant med arbejdet på Kolo9, der holder til på Holbæk Landevej 42 lige nord for Ugerløse.

Han har arbejdet på aflastningstilbuddet siden 2000, og i 2007 blev han afdelingsleder. De seneste par år har han været souschef og dermed højre hånd for Ulla Bøttern.

- Tanken om at tage over efter min mor er vokset på mig over årene. Det her sted er mit andet hjem, og jeg ønsker at drive det videre i samme ånd som hidtil, siger Rune Backs.

- Kolo9 er et rigtigt populært sted, og her skal både børnene og de voksne medarbejdere have det godt. Det har altid været vigtigt, og jeg ser det som min opgave at holde lokomotivet kørende. Der er ikke brug for nogen turn-around her, tilføjer den kommende leder.

Kolo9 er et aflastningstilbud, hvor børn og unge med for eksempel autisme, asperger, ADHD og andre diagnoser kommer hver anden weekend. Dermed får både børnene og deres familier et pusterum fra hverdagen.

I øjeblikket er der 113 børn og unge fra syv-årsalderen og op i 20'erne tilknyttet Kolo9. Der er 40 medarbejdere, herunder lærere, pædagoger og studerende, tilknyttet stedet, der har tre afdelinger i og omkring Ugerløse.

Trods generationsskiftet slipper Ulla Bøttern ikke kontakten til Kolo9. Dels bor hun i en del af bindingsværkshuset, og det vil hun blive ved med. Og dels skal hun stå for etableringen af et nyt skoletilbud for den samme målgruppe af børn, som kan have svært ved at passe ind i en almindelig skolehverdag.

- Vi ved, at der er børn, der kan sidde hjemme i månedsvis uden at komme i skole. Dem vil vi gerne give et tilbud på 10-12 timer om ugen, hvor vi leger tingene ind. Vi kender mange børn i forvejen, og jeg tror, at vi kan lave en skole, der ikke ligner en skole, som de jo har dårlige erfaringer med, siger Ulla Bøttern.

Kolo9 har fået godkendt skoletilbuddet, og man håber, at der kan starte et hold på godt 10 elever til august, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.