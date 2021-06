Blodigt opgør på kirkegård med kniv og koben: Her er landsrettens dom

Den nu 38-årige mand blev fundet blødende tæt ved Smedelundsgade i Holbæk om eftermiddagen den 5. marts sidste år. Han var forinden blevet stukket med kniv på Skt. Nikolai Kirkegård, da en 25-årig mand forsvarede sig mod et overfald med koben.

Holbæk - 01. juni 2021 kl. 05:54 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

En 25-årig mand med adresse i Hvidovre har for anden gang fået rettens ord for, at han handlede i nødværge, da han om eftermiddagen den 5. marts sidste år på Skt. Nikolai Kirkegård i Holbæk stak en nu 38-årig mand fra Ugerløse fire gange i armene og låret med en kniv.

Det står klart efter, at Østre Landsret fredag afsagde dom i sagen. Den 25-åriges forsvarer, advokat Peter Kragh, oplyser til dagbladet Nordvestnyt, at landsretten i lighed med byretten i Holbæk nåede til den konklusion, at den 25-årige havde stukket den 38-årige for at forsvare sig selv mod at blive overfaldet med et koben.

Det var, ifølge begge retsinstanser, lovligt nødværge i situationen, og derfor blev den 25-årige kendt straffri.

Det var anklagemyndigheden, der havde anket frifindelsen af den 25-årige, men det lykkedes altså ikke at ændre den oprindelige dom fra slutningen af juni sidste år.

38-årig fik skærpet straf Den 38-årige, der fik knivstikkene, fik heller ikke succes med at anke sin dom fra Retten i Holbæk, der lød på syv måneders fængsel for grov vold mod den 25-årige.

Østre Landsret valgte at skærpe hans straf for overfaldet, der skete med kobenet, til 10 måneders fængsel.

Også den dømtes veninde, en 43-årig kvinde fra Holbæk, blev fundet skyldig i at have været en del af overfaldet. Landsretten stadfæstede hendes dom på fire måneders fængsel.

Med frifindelsen og dommene i Østre Landsret er ankemulighederne nu udtømt for sagens parter.

Beskyldt for tyveri Under den første runde i sagen ved Retten i Holbæk i juni sidste år kom det frem, at det voldsomme opgør på Skt. Nikolaj Kirkegård nogle måneder forinden havde bund i en personlig konflikt mellem den nu 38-årige dømte og den 25-årige, der ellers havde været gode venner.

Det handlede tilsyneladende om, at den 38-årige havde fået mistanke om, at den 25-årige stod bag et indbrud hos en fælles bekendt. Her var nogle af den 38-åriges ejendele blevet stjålet.

Det havde den 25-årige afvist at kende noget til det, men i begyndelsen af marts sidste år mente den ældste at have fået vished for, at den tidligere ven stod bag.

Det kom den 25-årige for øre, at den 38-årige ville have fat i ham, og derfor tog han en kniv med sig den 5. marts, da han satte sig på en bænk på Skt. Nikolai Kirkegård for at drikke øl.

- Jeg tog kniven med, fordi jeg havde en forventning om, at han ville overfalde mig, hvis han så mig, forklarede den frikendte under retssagen i Holbæk for knap et år siden.

Og den 38-årige var da også dukket op på kirkegården. Han har afvist, at han havde et koben med, men begge retsinstanser har nu lagt til grund, at den var den 38-årige der begyndte med at gå til angreb på den 25-årige med kobenet.

Slået med koben Det blev da også konstateret, at den 25-årige var blevet ramt af kobenet, så han brækkede et kindben, ligesom han lykkedes med at afværge nogle slag med kobenet.

Episoden kulminerede, da den 25-årige stak overfaldsmanden i armene med den medbragte kniv og stak af fra stedet. Han blev senere anholdt på et værtshus i byen.

Den 38-årige vaklede efter knivstikkeriet blødende væk fra kirkegården. Han blev kort efter indlagt til behandling, men var ikke i livsfare.

Da politiet konstaterede, at der var skader på den 25-årige, blev også den 38-årige knivstukne mand sigtet i sagen.

Begge mænd sad varetægtsfængslet fra episoden i marts og frem til byretsdommen i juni sidste år.

