Bliv klogere på dyret

Vil du gerne vide hvad dit kæledyr har at sige til dig? Og have at vide hvordan dit dyr har det?

Så er det måske en idé at tage forbi Tinemia Japilar med kæledyret eller et foto af det, når »dyrehviskeren« er med på den kommende torvedag, lørdag den 2. juni, i Jyderup.

- Jeg har talt med dyr igennem hele mit liv, fra jeg var helt lille. Efterhånden fandt jeg ud af at mine fornemmelser også var gældende for andre menneskers dyr. jeg blev drillet med at jeg åbentlyst fortalte at jeg kunne tale med dyrene. Derfor mistede jeg selv troen på at det kunne være rigtigt, så jeg holdt det for mig selv i lang tid.