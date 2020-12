Blå Flag-station får ny placering

Når Blå Flag-stationen i Holbæk åbner igen til næste sommer - hvis ellers coronaen tillader det - bliver det under regi af Kystlivscentret på Holbæk Havn. Tidligere har det ellers været Sidesporet, som har drevet Blå Flag-stationen med tilskud fra kommunen, men nu har politikerne i udvalget for kultur og fritid besluttet at lade Kystlivscentret overtage opgaven.