Aase Steensorg (øverst til højre og nederst til venstre) og Hanne Grønnegaard er begge med i bestyrelsen hos Mørkøv Kino?s Venner, og glæder sig til at markere 40 året for foreningens dannelse.

Biografens venner fejrer 40 års jubilæum

I Mørkøv står man foran en mærkedag, for det skal fejres at den foreningsdrevne biograf Mørkøv Kino nu har været i gang i 40 år, ved hjælp af medlemmers frivillige arbejde.

Foreningen blev stiftet, da biografen var gået konkurs og lukkede, men genopstod i ny udgave, da initiativrige lokale ildsjæle gik sammen og dannede Mørkøv Kino's Venner, der efterfølgende købte bygningerne som fik liv igen og siden har været drevet som foreningsbiograf. Det var småt med midler i starten, hver en 25 øre skulle vendes for at få det hele til at køre rundt, men det gik og med tiden blev der mere luft i budgettet og man begyndte at have andre arrangementer, eksempelvis koncerter i huset. Det blev en stor succes, og koncerter med mere, huskes stadig af mange af Mørkøvs voksne borgere.

Ønsket om og viljen til at have mere aktivitet i salen er klart tilstede hos bestyrelsen, men der er i øjeblikket ikke menneskelige ressourcer til så meget andet end den daglige drift.

- Det er jo ikke sådan, at man ikke må benytte sig af biografen, hvis ikke man er medlem. Alle er velkomne her, til alle vores filmforevisninger, men det er frivillige fra foreningen, der i hold med tre personer per vagt, sørger for den daglige drift af biografen. Vi vil meget gerne have flere frivillige med i driften, for så bliver der mulighed for at få flere aktiviteter sat i gang, især hvis de nye er lidt interesserede i kultur, fortæller Aase Steensborg, da avisen er på besøg i biografsalen, en regnfuld (biograf-egnet) dag i maj. Hun fortæller at foredraget med Mikkel Beha (inden nedlukningen) var en stor succes, som gav inspiration til lignende arrangementer i fremtiden.

I biografen vises aktuelle premierefilm i salen, der ikke alene er udstyret med et super godt lydanlæg, behagelige biografstole - og har et meget stort biograflærred. Hver måned er der også familiefilm i en weekend og i vinterhalvåret er der onsdagsfilm for alle, en gang om måneden.

- Vi har også en række sponsorer, som benytter sig af muligheden for at leje hele biografen og invitere deres egne udvalgte gæster til filmforevisning, det er meget populært, fortsætter Aase Steensborg.

Lørdag den 5. juni fejrer Mørkøv Kinos Venner deres 40 års jubilæum, med reception i tidsrummet klokken 10-12. Her bydes på lidt hyggeligt at spise og drikke, hvorefter der vises gratis film i salen. Filmen, Olsen Bandens flugt over plankeværket, er fra 1981 - altså fra samme år, som foreningen startede. Aase Steensborg understreger at man glæder sig til at se eksisterende, tidligere og kommende medlemmer - og andre der gerne vil markere at Mørkøv har sin egen biograf med gode udfoldesesmuligheder.

- Senere i juni viser vi en teaterforestilling i forbindelse med aprilfestivalen, som er blevet udskudt fra april 2020 til nu. Forestillingen vises den 17. juni klokken 19 og hedder C:NTACT, men det vender vi tilbage til. Nu er det vores kommende jubilæum, vi koncentrerer os om. Vi håber i øvrigt at kunne byde en eller flere særlige gæster velkomne, ligesom vi samme dag vil hylde vores medlem Poul Erik Jensens 50 år som aktiv i Mørkøv Kino, slutter Aase Steensborg.