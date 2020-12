Biografdirektør afleverer en julehilsen på Holbæk sygehus coronaafdeling

Kulturbiograf Frysehusets biografdirektør Jesper Nielsen var i dag forbi Holbæk sygehusets corona afdeling med en lille hilsen til hele personalet på den medicinske afdeling, der skal på arbejde juleaften.

- Vi ved at afdelingen er under stort pres nu, hvor smitten stiger i Region Sjælland, fortæller Jesper Nielsen. Derfor synes både Jesper Nielsen og Foreningen Sidesporet at personalet fortjener en lille hilsen fra Kulturbiografen Frysehuset.