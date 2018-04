Klaus F. Pedersen, formand for Sjællandske Biogas, glæder sig over, at der med aftalen med Nature Energy for alvor er sat skub i arbejdet med etableringen af et biogasanlæg ved Kvanløse. Her er han ved sin egen gård, Heinemosegård ved Stestrup.

Biogasanlæg til 200 millioner kroner

Energiselskabet Nature Energy har i dag offentliggjort, at de sammen med en gruppe lokale landbrug, der er samlet i Sjællandske Biogas AMBA, er i gang med at investere 200 millioner kroner i et nyt biogasanlæg.

- Vi er glade for, at vi med dagens aftale for alvor kan komme videre med etableringen af et biogasanlæg i Kvanløse. Anlægget vil være godt for miljøet, og så giver det et gødningsprodukt, der kan forbedre udbyttet med op til 15 procent. Biogasanlægget bliver derfor en gevinst for både miljøet og bundlinjen, siger Klaus F. Pedersen, Stestrup, som er formand for Sjællandske Biogas.