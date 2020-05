Biltyve anholdt, da de kørte galt

To unge mænd smuttede fredag morgen ind ad en ulåst hoveddør til en villa på Peder Billesvej i Holbæk. I stuen fandt de nøglen til en personbil - og den stod meget bekvemt parkeret lige udenfor, og så stak de af i den.

Specielt smarte var de to tyve dog ikke, for de nåede ikke engang ud af byen, før de kørte galt. Det skete ved Strandmøllevej 249, hvor de kørte ind i et træ.