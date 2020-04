Biltyv stod bag indbrud

Midt- og Vestsjællands Politi er i gang med at undersøge, om en biltyv, som mandag blev anholdt i Kalundborg, står bag et eller flere indbrud på Holbækegnen.

At der er en forbindelse til et indbrud i Vipperød, er ikke til at diskutere. For natten til mandag var der tyvebesøg i en villa på Vipperød Byvej. Tyven stjal blandt andet en Playstation 4, en håndtaske, en Macbook, værktøj og par Ray-Ban solbriller.