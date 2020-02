Biltema i Holbæk har for tredje gang på to måneder haft indbrud og fået stjålet pallerammer. Foto: Per Buurgaard Christensen

Biltema plaget af palletyve

Holbæk - 11. februar 2020

For tredje gang inden for to måneder har Biltema i Holbæk haft indbrud. Denne gang er der stjålet pallerammer til en værdi af op til 10.000 kroner.

En forbipasserende så tirsdag nat kort klokken 0.48 en hvid ladbil med lift ved vareindleveringen. Her var tre mænd i færd med at flytte paller op i bilen.

De tre mænd var alle iført sort tøj, og den ene havde røde sko på.

Også ved de to foregående indbrud i Biltema er der stjålet pallerammer og europaller, oplyser en ærgerlig varehuschef Nis Kornum.

- Politiet har bedt om at få overvågningsbilleder fra vores kamera. Men det er ikke så gode billeder, og man kan næppe se ansigter. De plejer også at være maskeret. Det kan være de samme indbrudstyve, for politiet har ikke fanget dem fra sidst. Jeg forventer heller ikke, de gør det denne gang, eller at vi får pallerammerne tilbage, siger Nis Kornum.

I normal handel koster en ramme 50 kroner, oplyser han.

Ud over at miste pallerammer - og ved de to andre indbrud også europaller - skal lågen repareres, efter indbrudstyvene har brækket den i stykker.