Billy fyrede op under dansen

På scenen stod guitarist og sanger Billy Cross, og sammen med en lille håndfuld venner sørgede han for, at der blev smidt en masse danseglade toner ud over scenekanten til stor tilfredshed hos publikum og arrangør.

- Billy Cross har spillet hos os i over 20 år, og det er først nu, at publikum rigtig har haft mulighed for at danse. For det har der ikke rigtig været plads til i musikkælderen under Hotel Sidesporet, fortæller Niels Bo Sohl Christensen, der står for de musikalske arrangementer i Sidesporet.