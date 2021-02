Billetsalget til superjazz er startet

- Det er et utrolig spændende projekt, som vi håber, vil nå en målgruppe fra 15-16 år og op. Aftalen er kommet i stand gennem Niels Lan Doky, der altid har haft en særlig god relation til Holbæk Jazzklub. Det er på den baggrund, at vi nu kan præsentere nogle af de største nulevende internationale jazzmusikere, kun overgået af navne som Keith Jarrett og Herbie Hancock, lyder det fra en meget glad formand for Holbæk Jazzklub. Hvis koncerten som forventelig trækker mange publikummer - og der stadig er forsamlings-restriktioner - planlægger man at gennemføre to og måske tre koncerter på dagen, siger Michael Jurcenoks og tilføjer at det vil svare til to gange 120 publikummer.