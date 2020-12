Finn Henningsen vil ikke have, at juleudsmykningen bliver alt for »tivoli-agtig«. Så de kugleklippede buksbom er naturligvis iført ensartet julebeklædning.

Billedserie: Finns hus lyser julen op

Hvert år i januar vedtager Finn B. Henningsen med sig selv, at det var sidste gang. Men når det så bliver november, begynder naboer og børn i alle aldre at spørge: Hvornår sætter du lyset op, Finn?

Og så kribler det alligevel.

Så henne omkring den 20. november var den 80-årige holbækker igen oppe på taget af villaen for enden af Blomsterhaven for at rigge julelyset til. Og oppe at kravle i træerne, som bliver spundet ind i lys i kæder og net.