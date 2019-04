Se billedserie Allerede ved ankomsten til borgermødet i Knabstrup Hallen i aftes fortalte skilte, at lokalbefolkningen er stærkt imod planerne om et biogasanlæg ved Snævre. Foto: Mie Neel

Billeder og video: Lugtgener fra biogas kan halveres

Holbæk - 25. april 2019 kl. 11:06 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den administrerende direktør for Nature Energy (NE), som skal bygge det måske kommende biogasanlæg ved Snævre, havde en nyhed med til borgermødet om lokalplanforslaget i Knabstrup Hallen i aftes. Ole Hvelplund lovede, at anlægget vil kunne leve op til, at niveauet for lugtenheder kan holdes på højst to, mens det officielle krav er fem under de værst tænkelige forhold, når det gælder boligområder mere end 500 meter væk.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag, hvor der kan læses mere om borgermødet.

Meldingen om at anlægget vil kunne leve op til skærpede lugtkrav kom efter et indlæg fra Holbæk Kommunes borgmester Christina K. Hansen (S).

- Det er afgørende for mig, at grænsen for lugtenheder kommer ned. Jeg kommer ikke til at godkende et anlæg med op til fem lugtenheder, fastslog borgmesteren.

- Det er rigtigt, at jeg har sagt mange gange, at vores anlæg lugter ikke. De kan godt lugte inde på området, men vi vil ikke have, at de lugter udenfor. Jeg har lyttet og set på, hvad vi kan gøre for at imødekomme frygten for lugt. Vi kan sætte større filtre på plus kulfiltre, og skorstenen på 46 meter kan øges med 10 meter. Så kommer vi ned under to lugtenheder - det vil jeg godt stå på mål for, sagde Ole Hvelplund.

Trods meldingen om mere end en halvering af grænsen for mulige lugtgener syntes modstanden helt ­usvækket blandt de op mod 400 møde­deltagere. Der blev dog blandt andet spurgt til, hvilke muligheder kommunen har, hvis NE ikke holder grænsen på to lugtenheder.

Svaret fra kommunens administration var, at der første gang vil ske en indskærpelse. Derefter skal virksomheden komme med en handlingsplan, og hvis den ikke overholdes, kan der nedlægges forbud mod drift, indtil det er bragt i orden.

Nogle af de andre emner, som borgerne pegede på som problematiske, var de tunge transporter med gylle og anden biomasse på de mindre veje, hvor landmændene bor, mens kun en mindre del af den samlede transport sker ad motorvejen.

Det blev på borgermødet blandt andet slået fast, at der i gennemsnit bliver tale om lidt over 120 daglige transporter (61 til og fra anlægget) med gylle og andet biomasse som økologisk græs og industri-­biomasse.