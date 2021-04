Se billedserie Onsdag morgen gik arbejdet for alvor i gang med at hugge det gamle passagerskib »Arwen« op ved havnekajen i Holbæk. Foto: Mie Neel

Billeder: Nu er det snart helt slut for skrot-skibet

Holbæk - 07. april 2021 kl. 14:55 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det har været en torn i øjet på mange, ikke mindst beboerne på havnefronten i Holbæk. Nu er det godt på vej til at forsvinde. Det handler om det gamle passagerskib »Arwen«, som mildt sagt har set bedre dage.

Løsningen er blevet, at skibet nu hugges op. Det sker på foranledning af Holbæk Kommune, efter at ejeren ikke har betalt for leje af kajplads. Han har heller ikke reageret på henstillinger om at fjerne skibet fra havnen.

Efter at der så småt blev taget fat på opgaven med at hugge det 30 meter lange skib op tirsdag formiddag, har flere været forbi stedet for at se, hvad der nu sker.

- Der er ingen, der har beklaget, at den bliver hugget op. Mange har sagt ting som, »nej, hvor det godt« og »det var på tide«, fortæller havnemester Lars W. Hansen.

Havnemesteren er lettet »Arwen« har ligget i Holbæk Havn siden 2016, og kommunen har siden 2018 forsøgt at få fjernet skibet.

Havnemesteren glæder sig over, at skibet snart er helt væk fra havnen - formentlig i løbet af få dage.

- Jeg er lettet. Vi er i gang med at renovere Krags Brygge med ny belægning og andet, og skibet pynter ikke ligefrem på havnen. Der har også været mange klager i løbet af årene, og der er kommet flere og flere på det seneste, efter at der kom beboere i højhuset. Jeg forstår dem også godt, for det er ikke sjovt at have en rustbunke liggende foran ens bolig, siger Lars W. Hansen.

Ejerskab fastslået ved dom Problemet har været, at så længe der blev betalt for leje af kajpladsen, har det været svært at gøre noget for at få skibet fjernet. For et år siden døde den hidtidige ejer, Henning Nyhuus, Frederiksberg.

Der var uklarhed over, hvem der egentlig ejede skibet, men det er for nylig blevet afklaret ved en dom i Københavns Byret. Sagen var anlagt af advokaten for boet efter Henning Nyhuus.

Påstanden fra advokaten var, at en person, som for nogen tid siden indgik aftale om et køb af »Arwen«, var den retmæssige ejer af skibet. Køberen mødte ikke op, og retten afsagde dom om, at han tilpligtes at anerkende, at han er den retmæssige ejer af skibet.

Intet svar fra ejeren Derefter gik Holbæk Kommune i gang med at varsle over for ejeren, at han skulle fjerne »Arwen«, da der ikke blev betalt leje for kajpladsen. I henhold til bestemmelserne i forvaltningsloven er ejeren rykket tre gange, uden at han har svaret.

- Den seneste gang var den 29. marts, og her var beskede, at hvis skibet ikke var fjernet den 6. april, ville kommunen bortskaffe det på hans regning, forklarer Lars W. Hansen.

For at være på den sikre side har kommunen fået en skibskyndig til at lave en rapport om, at »Arwen« ikke er sødygtig. Derfor har kommunen valgt at få det ophugget i havnen i stedet for at sejle det væk.

»Arwen« er flyttet fra sin vanlige placering omtrent midt på Krags Brygge hen til hjørnet ved Kanalstræde, så ophugningsarbejdet ikke forstyrrer renoveringsarbejdet på promenaden.

Peter Sørensen fra Manta Contractors i Kr. Sonnerup har entreprisen med ophugningen. Han har hyret Entreflex A/S, Hedehusene, til selve ophugningen.

Efter at en mindre maskine så småt gik i gang med opgaven tirsdag formiddag, gik arbejdet for alvor i gang, da der onsdag morgen kom to store maskiner til stedet.

