En lastbil forsøgte fredag formiddag at køre under broen på Valdemar Sejrsvej i Holbæk. Det gik ikke. Foto: presse-fotos.dk

Artiklen: Billeder: Lastbil sidder fast under bro

Billeder: Lastbil sidder fast under bro

Fredag klokken 11.09 modtog Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om, at en lastbil sad fast under broen ved stationen på Valdemar Sejrsvej i Holbæk.

Både politi og beredskab er til stede ved broen, hvor lastbilen har kilet sig fast.

Det er stadig muligt for andre bilister at passere lastbilen, da det ene spor er åbent, oplyser Martin Bjerregard, der fredag ved middagstid endnu ikke kan sige noget om, hvordan man har tænkt sig at få lastbilen fri.