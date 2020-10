Se billedserie Det kriblede i gummistøvlerne for at komme af sted. Hanne og Preben Hansen havde taget børnebørnene Bille, Fjord, Hjalte, Lauge og Silje med på familieturen under Æblefestivalen på Tuse Næs, men skulle lige oreintere sig om ruten. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Billeder: Hyldest til æblet og fællesskabet med festival

Holbæk - 04. oktober 2020 kl. 18:27 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Grå skyer og styrtregn kombineret med coronavirus kan give panderynker, men det endte med store smil. For der kom mange flere end frygtet til weekendens æblefestival på Tuse Næs, siger Alice Faber, formand for Turlandet Tuse Næs.

Der var tilmelding til frokost i Huset på Næsset og mødet med forfatter Tina Månsson om bogen »Hestehullerne«, som foregår på Næsset. Men til det meste var der hverken entrebillet og tælleapparat. Antal gæster hviler på fornemmelse, erfaring og mere kontant - salget. Her kunne Anni Svendsen fra Tuse Næs Gårdmosteri melde udsolgt fra boden ved Tuse Næs Kunsthåndværk. Hun solgte mellem 200 og 300 flasker med most og 300 kilo æbler i løbet af lørdag og søndag. I gårdmosteriets plantage kunne folk selv plukke æbler, og der var stor interesse for at se processen i mosteriet fra æble til most.

Der var tale om at droppe festivalen på grund af coronavirus. Men det blev besluttet at gennemføre i en begrænset udgave. Hvilket nogle af gæsterne også bemærkede. - Men det var den rigtige beslutning, vi skal leve med coronavirus længe og må få det til at hænge sammen, og det gjorde vi, fastslår Alice Faber.

Æblet er i fokus under æblefestivalen, men det går kun, når mange går sammen, siger Alice Faber. - Vi hylder både æbler og fællesskabet. Det gode er, at der også i år har været mange nye næsboere, og vi har haft tid til at tale med mange. De mødes og taler på kryds og tværs og lærer på den måde hinanden at kende. Det er vigtigt, at folk føler sig velkomne, understreger hun. Der var især mange lørdag, men efter en lidt tøvende start dukkede mange op søndag. Her havde Tuse Næs Frugthave rekorddeltagelse på rundvisnngen.

Syv børn med fire voksne mødte søndag formiddag op for at gå en bytur med ti poster. Belønningen efter en tur Udby rundt var en pose med kiks, æbler og rosiner, som Bille på toethalvt år straks gik efter. Fie Petersen sendte søndag formiddag også 17 løbere ud på løberuter med start fra og slut ved Mejeriet.

Der er gjort nogle erfaringer til den tiende festival i 2021, og Alice Faber håber, at det bliver muligt igen at invitere på æblerov, sende et træskib af sted fra Hørby til Holbæk, at kirken igen er med, og der bliver flere aktører og nye tiltag.