Stor-legedag med HandiLeg i Søbæk Have gav sved på panden og godt humør. Lars Hazelton fra HandiLeg dirigerede, og Susanne Aaløkke Pedersen og Mona Jensen (th.) undgik med nød og næppe at blive ramt af numsedaskeren.

Billeder: Her var numsedask en del af legen

Tværtimod fik både puls og humør i top, da knap 20 beboere på bostedet Søbæk Have i Jyderup var til stor-legedag. Her blev numsedaskeren af skumplast flittigt anvendt under fangelegen.

Han gik rundt med en meter-målepind for at sikre den rette afstand, og der blev ikke delt legeredskaber.

Hun sugede til sig og fik inspiration til at udvikle nye aktiviteter for beboerne.

Vejret var perfekt til at lege ude, men man kan også kaste sandsække efter kegler indendørs, konstaterede Anna Thybo, faglig koordinator for bostedets aktivitetscenter.

Begejstringen var også stor, når det lykkedes at vælte keglerne. Og under fangelegen måtte en af deltagerne lige mane til ro på, tålmodighed og ikke mase.

Efter lidt undren over, hvad alt det der halløj på græsplænen var for noget, kastede nogle sig ivrigt ud i legen.

Det er en succes at opleve, at man trods udfordringer faktisk magter at ramme kegler med en sandpose og med lidt hjælp kan trodse balanceproblemer under fangelegen.

Medarbejdere gav en støttende hånd og arm, hjalp med at skubbe rollatoren frem på græsplænen og var meget opmærksomme på, om solen, aktiviteterne og hurlumhejet blev for meget for nogle.

Det var det for enkelte, og de blev fulgt og kørt til et mere roligt sted eller hjem til deres bolig.