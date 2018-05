Bilkoncern rykker mod syd

Bin2Bil A/S i Holbæk har overtaget Viggo Petersen Auto A/S i Næstved, der har autorisation af Volvo Service, Overtagelsen sker for at opfylde et ønske fra importøren af Volvo, at Bin2Bil skal passe Volvo Service i Vest- og Sydsjælland.