Politiet har optaget rapport om uheldet for at klarlægge, om der er sket overtrædelse af vigepligtsreglerne.

Bilister tørnede sammen i kryds

To bilister var torsdag klokken 16.12 involveret i et færdselsuheld på Ringstedvej ved frakørslen fra Kalundborgmotorvejen lidt nord for Kvanløse.

I krydset ved Ringstedvej var hun kørt over vigelinjen for at lave et venstresving i retning mod Holbæk.