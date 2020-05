Politiet standsede natten til lørdag i Kikhøjparken i Holbæk en påvirket mandlig bilist, som endte med at gå amok.Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Bilist røg i slagsmål med politiet

Holbæk - 25. maj 2020 kl. 15:03 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 29-årig mand fra Lejre var bestemt ikke indforstået med, at politiet ville tale med ham, da han bag rattet i en bil kom kørende i Kikhøjparken i Holbæk ved 03.30-tiden natten til lørdag.

I hvert fald valgte han at fortsætte kørslen trods patruljevognens signaler, indtil han mistede kontrollen over bilen og endte i en have.

Han forsøgte at stikke af, men blev løbet op af betjentene. Men dermed sluttede det ikke.

For den 29-årige, der var påvirket af spiritus og euforiserende stoffer, havde ikke noget kørekort og satte sig så voldsomt til modværge, at det blev nødvendigt at give ham et pust peberspray.

Det fik ham til at falde lidt til ro, men under transporten til politistationen i Roskilde gik han amok igen og knuste en rude i patruljebilen.

Han sparkede desuden ud efter en af betjentene, og det blev nødvendigt at tilkalde assistance fra endnu en patruljevogn for at få passiviseret den 29-årige.

Da det ikke var første gang, at den 29-årige mand er blevet taget for at føre bil uden kørekort og efterfølgende sat sig til modværge, blev han lørdag fremstillet i et grundlovsforhør.

Her besluttede dommeren at varetægtsfængsle ham frem til den 2. juni.