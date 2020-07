Bilist ramte anden bil og rullede rundt på taget

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi kørte kvinden i vestligt retning, da hun kort efter at have passeret Karensvej påkørte en lille personbil, der holdt parkeret på vejen.

Kvinden var dog selv i stand til at komme ud af bilen, og ved et efterfølgende tjek på Holbæk Sygehus var meldingen ifølge politiet, at hun så ud til at være sluppet fra uheldet uden alvorlige skader.