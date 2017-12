Bilist påkørte hegn og flygtede fra stedet

Natten til tirsdag klokken 01.27 blev en en 45-årig mand fra Tølløse vækket af et brag, som viste sig at være en personbil, der var forulykket.

Den 45-årige kunne se, at bilen have påkørt et hegn på Holbækvejen i et solouheld. Kort efter kørte personen fra stedet, uden at kontakte den 45-årige, som er ejer af hegnet.

Flugtbilisten kørte i en sølvgrå, mindre personbil. Politiet kender ikke til årsagen af ulykken og hører gerne fra personer, som har bemærket noget i området, eller som har kendskab til en sølvgrå bil med mulige skader efter en påkørsel af et hegn. Kontakt politiet på telefon 114