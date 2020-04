En 42-årig mand fik det dårligt under kørslen, og hans 71-årige passager forsøgte at tage styringen af bilen. Foto: THOMAS OLSEN

Bilist fik ildebefindende: Passager forsøgte at styre bilen

Holbæk - 02. april 2020 kl. 11:30 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 42-årig mand fra Vipperød fik tilsyneladende et ildebefindende, da han onsdag eftermiddag med en 71-årig kvinde som passager kørte ad Hjortholmvej i Tølløse i sydlig retning.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi førte mandens ildebefindende til, at bilen øgede hastigheden. Den 71-årige kvinde på passagersædet forsøgte efter bedste evne at få kontrol over bilen ved blandt andet at gribe rattet og styre bilen, oplyser politiet til sn.dk.

Efter at have overhalet nogle biler, gik det galt i en kurve lidt syd for Sportsvej.

Her ramte bilen en anden bil, som blev ført af en 81-årig mand fra Tølløse, og til sidst endte den 42-åriges bil i en grøft.

Den første melding lød på, at der var flere tilskadekomne, og der blev sendt ambulancer til stedet. Men heldigvis var både den 42-årige, 71-årige og 81-årige sluppet uskadte.

De to førstnævnte blev dog kørt til skadestuen for at blive undersøgt.

