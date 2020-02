Bilist fik det dårligt: Kørte ind i benzinstander

- Hun kommer kørende i sin bil, men får det dårligt og kører ind ved tankanlægget. Her rammer hun så benzinstanderen med bilen, og det ser ikke ud til, at der er blevet bremset. Standeren har bare lagt sig ned, siger politiets indsatsleder Peter Jakobsen.

Den 65-årige kvinde blev hurtigt kørt på sygehuset i en tilkaldt ambulance, men blot for at blive tjekket. Hendes tilstand var ifølge indsatslederen fin, da hun blev kørt til sygehuset.

Politiet valgte at afspærre F24-tanken, så det ikke var muligt at tanke benzin fra de intakte standere.

- Vi lukker det ned for alle tilfældes skyld, indtil ejeren har haft mulighed for at komme og se på skaderne, siger indsatsleder Peter Jakobsen, Midt- og Vestsjællands Politi.